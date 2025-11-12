Qué sanciones existen si no votas en Chile este domingo 16 de noviembre

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones 2025 en Chile, y el voto será obligatorio para todos los ciudadanos habilitados en el padrón electoral.

Por ello, el Servicio Electoral (Servel) recordó que no acudir a las urnas sin una justificación válida puede implicar multas y la obligación de comparecer ante la justicia.

Multas por no votar

Según la ley vigente, quienes no cumplan con su deber cívico y no presenten una excusa válida se arriesgan a una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $104.000 aproximadamente.

Estas multas son aplicadas por los Juzgados de Policía Local, luego de que el Servel remita la nómina de quienes no sufragaron y no justificaron su ausencia.

Cómo justificar la ausencia

Si una persona se encuentra lejos de su local de votación, puede emitir una constancia digital en Comisaría Virtual de Carabineros de Chile durante el mismo día de la elección (entre las 00:00 y las 23:59 horas).

En los demás casos, la justificación debe presentarse una vez que el Juzgado de Policía Local cite al elector, adjuntando los documentos que respalden la excusa (por ejemplo, certificado médico o pasaje de viaje).