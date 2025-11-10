Elecciones 2025: dónde revisar tu mesa y local de votación designado por el Servel

Estamos a solo días de que se lleven a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, agendadas para este domingo 16 de noviembre, por lo que es fundamental tener claridad sobre los datos clave.

El punto base, y prioritario a verificar, es que los ciudadanos sepan dónde les corresponde votar. Vale decir cuál es su local y mesa de votación designada.

El Servicio Electoral (Servel) ha puesto a disposición varias plataformas oficiales para consultar esta información de forma segura y oportuna.​

La manera más directa de revisar tu mesa y local de votación es ingresar a consulta.servel.cl con tu número de RUN.

Esta plataforma permite acceder a todos tus datos electorales sin necesidad de crear cuenta o iniciar sesión. Solo debes tener a mano tu número de identificación.​

Al ingresar, no solo podrás conocer tu mesa y local de votación, sino que también encontrarás información adicional muy útil: el número exacto en que tu nombre aparece en el padrón de mesa de tu circunscripción, información que puedes anotar y entregar a los vocales de mesa al llegar a votar para agilizar el proceso. Además, podrás consultar los candidatos en cada elección y verificar tu posición en el padrón electoral.​

Acceso con domicilio electoral

Es importante destacar que el Servel asignó los locales de votación basándose en el domicilio electoral que cada persona tiene registrado en su base de datos.

Si se ha cambiado de domicilio recientemente, es fundamental que se hayas realizado dentro de los plazos que la ley especifica con su correspondiente actualización.

Si deseas verificar o consultar tu domicilio electoral registrado actualmente, puedes acceder a miconsulta.servel.cl con tu Clave Única.​

Descargar la aplicación móvil Servel

Actualmente, el Servicio también dispone de una aplicación móvil oficial para dispositivos Android e iOS. Esta App permite descargar tus datos electorales directamente a los teléfonos, lo que facilita tener la información permanentemente disponible sin necesidad de conexión a internet en el momento de votar.

La aplicación también incluye indicaciones para llegar al local de votación y toda la información sobre los candidatos.​

Call center del Servel

Para quienes lo prefiera, el Servicio Electoral cuenta con su canal clásico, ofreciendo la posibilidad de consulta telefónica para resolver dudas específicas, un call center gratuito disponible al número 600 6000 166.

Este servicio atiende las consultas de los ciudadanos y puede brindarte información detallada sobre tu mesa, local de votación y cualquier otra duda electoral. Desde el extranjero, puedes llamar al +56 229153265.​