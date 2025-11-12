;

Prófuga de la Justicia chilena: detienen en España a mujer integrante del Tren de Aragua

La mujer, de nacionalidad venezolana, era buscada por blanqueo de más de 11 millones de euros obtenidos por la organización criminal a través de secuestros, estafas y extorsiones.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

La Policía Nacional de España detuvo en Molina de Segura, región de Murcia, a una presunta integrante del Tren de Aragua que se encontraba prófuga de la justicia chilena.

La mujer, de 38 años y nacionalidad venezolana, fue arrestada el pasado 7 de noviembre y actualmente permanece en prisión preventiva mientras la Audiencia Nacional resuelve su extradición a Chile, indicó El País.

ADN

Mujer detenida / David Talukdar

Según informó el Ministerio del Interior español, la captura se concretó tras una investigación conjunta entre la Comisaría General de Información y la Sección de Localización de Fugitivos, luego de una solicitud de colaboración enviada por la Policía de Investigaciones (PDI).

La detenida era buscada internacionalmente por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y contaba con una notificación roja de Interpol.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la mujer formaba parte del brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, conocido como Los Hermanos Cartier, grupo que operaba en la Región de Los Lagos. Su función consistía en blanquear más de 11 millones de euros mediante empresas ficticias y transacciones con criptomonedas, dinero proveniente de delitos como extorsiones, secuestros y estafas.

Las investigaciones determinaron que la fugitiva habría ingresado a España a comienzos de 2024 por el aeropuerto de Barajas, donde logró obtener residencia temporal por razones humanitarias. En el momento de su captura trabajaba en una estación de servicio y vivía junto a sus dos hijos, sin que se haya comprobado vínculo con los otros 13 miembros del Tren de Aragua detenidos recientemente en Barcelona y Madrid.

El Tren de Aragua, surgido en Venezuela hace dos décadas, es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. En Chile, las autoridades lo sindican como responsable de delitos de alta violencia, incluyendo homicidios y trata de personas.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad