Prófuga de la Justicia chilena: detienen en España a mujer integrante del Tren de Aragua

La Policía Nacional de España detuvo en Molina de Segura, región de Murcia, a una presunta integrante del Tren de Aragua que se encontraba prófuga de la justicia chilena.

La mujer, de 38 años y nacionalidad venezolana, fue arrestada el pasado 7 de noviembre y actualmente permanece en prisión preventiva mientras la Audiencia Nacional resuelve su extradición a Chile, indicó El País.

Según informó el Ministerio del Interior español, la captura se concretó tras una investigación conjunta entre la Comisaría General de Información y la Sección de Localización de Fugitivos, luego de una solicitud de colaboración enviada por la Policía de Investigaciones (PDI).

La detenida era buscada internacionalmente por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y contaba con una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la mujer formaba parte del brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, conocido como Los Hermanos Cartier, grupo que operaba en la Región de Los Lagos. Su función consistía en blanquear más de 11 millones de euros mediante empresas ficticias y transacciones con criptomonedas, dinero proveniente de delitos como extorsiones, secuestros y estafas.

Las investigaciones determinaron que la fugitiva habría ingresado a España a comienzos de 2024 por el aeropuerto de Barajas, donde logró obtener residencia temporal por razones humanitarias. En el momento de su captura trabajaba en una estación de servicio y vivía junto a sus dos hijos, sin que se haya comprobado vínculo con los otros 13 miembros del Tren de Aragua detenidos recientemente en Barcelona y Madrid.

El Tren de Aragua, surgido en Venezuela hace dos décadas, es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. En Chile, las autoridades lo sindican como responsable de delitos de alta violencia, incluyendo homicidios y trata de personas.