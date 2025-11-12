;

Tensión en Colombia: al menos 19 muertos tras bombardeos a disidencias de las FARC por parte del Ejército

El ataque contra las disidencias guerrilleras fue ordenado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, e incluyó siete bombardeos aéreos.

Al menos 19 presuntos armados de las disidencias de las antiguas FARC murieron en un bombardeo aéreo de las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento del Guaviare, informaron fuentes castrenses.

La ofensiva dejó también un capturado herido, dos sometidos a la Justicia y tres menores recuperados, según el balance entregado por el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, en una rueda de prensa.

“Estamos afectando el mando y control de ese grupo armado”, aseguró Cubides, quien explicó que la operación continúa activa en la selva del Guaviare.

Hubo siete bombardeos aéreos

La ofensiva forma parte de la Operación Oriel, una acción interinstitucional que se desarrolla desde hace varios meses en Guaviare contra organizaciones integradas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Luis Córdoba, explicó que la ofensiva incluyó siete bombardeos aéreos. Este ataque fue ordenado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

