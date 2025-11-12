;

Prisión preventiva para exdirector de la PDI Héctor Espinosa: fue declarado culpable por delitos de corrupción

El exlíder de la policía civil será trasladado hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien durante esta jornada fue declarado culpable por delitos de corrupción.

La medida cautelar fue solicitada por Fiscalía, a la cual accedió el tribunal. De esta manera, Espinosa será trasladado hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecerá hasta el 1 de diciembre, fecha en la que se leerá el veredicto.

Cabe mencionar que más temprano, el mismo tribunal dictó veredicto condenatorio contra Espinosa, tras acreditar que este cometió delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, logrando desviar $146 millones de pesos, entre los años 2015 y 2017.

En tanto, su esposa, María Magdalena Neira, fue hallada culpable del delito de lavado de activos.

La lectura de la sentencia se realizará el próximo 1 de diciembre.

