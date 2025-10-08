Exdirector de la PDI Héctor Espinosa revela que usó gastos reservados para comprobar que exfiscal fue intervenido durante caso “Pacogate”

Durante su declaración ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, aseguró que utilizó fondos de gastos reservados para confirmar que el exfiscal Eugenio Campos —quien lideró la investigación del fraude en Carabineros, conocido como “Pacogate”— había sido intervenido mientras desarrollaba sus pesquisas.

La exautoridad policial, acusado de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, enfrenta una solicitud de 20 años de cárcel por parte del Ministerio Público, que lo investiga por un presunto desvío de $146 millones hacia sus cuentas y las de su esposa, María Magdalena Neira.

En su testimonio, recogido por La Tercera, el exjefe policial relató que se enteró de la investigación en su contra “por la prensa” y que los fondos reservados se destinaban a operaciones de inteligencia y contrainteligencia, no a fines personales.

El exdirector relató que se reunió con Campos en un café del Parque Arauco, donde el exfiscal le confesó estar “siendo seguido” y que su teléfono había sido interceptado.

“Estaba muy afectado y le ofrecí ayuda. Le ofrecí ayuda con equipos investigativos y también le ofrecí ayuda para ver qué es lo que estaba ocurriendo con él. Le pedí, en forma muy reservada a algún funcionario, le hizo un chequeo y se estableció que era verdad, estaba siendo intervenido”, sostuvo ante los jueces.

Durante la audiencia, el exjefe de la PDI también se refirió a otras situaciones en las que usó gastos reservados, como el rescate de un detective enfermo en Guatemala y la búsqueda de un funcionario extraviado, para lo cual solicitó apoyo internacional. Además, negó haber financiado la compra de un vehículo para su hijo con recursos públicos, calificando la acusación como una “desprolijidad” de la Fiscalía.