Presidente Boric da inicio a obras del Tren Alameda-Melipilla: 1,7 millones de habitantes se verán beneficiados

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el inicio de los trabajos del nuevo tren Alameda - Melipilla.

El servicio de transporte conectará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, y se proyecta que esté operativo desde 2029.

Desde Talagante, el Mandatario sostuvo que este tren “viene cargado de tiempo para las familias, para estar más tiempo con los hijos, con los nietos, para poder disfrutar de una pichanga, un asadito, compartir con los amigos, para poder disfrutar más la vida“.

“La vida no puede ser solo viajar al trabajo, trabajar y llegar a la casa a dormir“, afirmó el Mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado aseguró que “tenemos que construir una mejor calidad de vida, ese es el sentido profundo del porqué estamos en política: para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, no para andar peleando, ni refiriéndose a otros, ni andar denostándolos".

“Creemos firmemente en un transporte público que saque a la gente de los autos, que sea confiable, que sea seguro, porque es fundamental para el desarrollo de la economía, pero también, por sobre todo, para la calidad de vida de nuestro pueblo“, aseveró.

Cabe consignar que el servicio tendrá una extensión de 61 kilómetros, y contará con 11 estaciones en 8 comunas, las que tendrán conexión con Línea 1 y 6 del Metro de Santiago.

La inversión será de 1.900 millones de dólares, y más de 1,7 millones de habitantes se verán beneficiados.

Además, el Tren Alameda – Melipilla se organiza en tres fases constructivas:

1. Tramo Melipilla – Malloco (35,9 km): inicia ahora su construcción, conecta Melipilla con Talagante, El Monte y Malloco.

2. Tramo Malloco – Lo Errázuriz (21,5 km): inicia construcción en paralelo, incluye estaciones clave en Maipú, Cerrillos y conexión a la Línea 6 del Metro en Lo Errázuriz. Se espera que para el último trimestre de 2027 comience el servicio del tramo Talagante – Lo Errázuriz.

3. Tramo Lo Errázuriz – Alameda (3,2 km soterrado): actualmente en proceso de licitación, contempla un túnel urbano con una nueva estación subterránea Alameda a 30 metros de profundidad. Se espera que sus obras inicien el primer trimestre de 2026.