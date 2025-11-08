;

Una tierna llamada por teléfono: Presidente Boric invita a niño que lloró por fin de su mandato a La Moneda

La historia llegó al Jefe de Estado, quien decidió llamarlo y aceptar su invitación a compartir un momento.

Santiago

Un video viralizado en TikTok mostró a Santino, un niño de cinco años, llorando al enterarse de que el Presidente Gabriel Boric dejará su cargo en marzo de 2026. En el registro, compartido por su madre, el pequeño expresaba entre lágrimas su deseo de que el mandatario “nunca se fuera” y hasta lo invitó a tomar once en su casa en San Pedro de la Paz, donde prometió prepararle sopaipillas.

Mi hijo Santino al enterarse que el presidente @Gabriel Boric Font ya terminará su mandato. Esto pasa cuando en tu casa siempre se habla de política 🫢 fyppppppppppppppppppppppp gabrielboric gabrielboricpresidente

El gesto del menor generó tanta ternura en redes sociales que la historia llegó hasta el propio Presidente, quien decidió sorprenderlo con una llamada telefónica. “Me llegó un video tuyo en que me invitabas a tomar once. Así que te quiero retomar la oferta y yo invitarte a tomar once a La Moneda”, le dijo el mandatario.

Santino reaccionó entre risas y sorpresa: “¡No te pases, no te pases!”, exclamó al escuchar la voz del Presidente. La conversación siguió con naturalidad y humor, cuando el niño le explicó que ese fin de semana no podía porque iría “donde su lela”, proponiendo el sábado siguiente para la cita.

El Presidente Boric aceptó encantado y extendió la invitación a toda su familia, prometiendo coordinar el encuentro para los próximos días. Según su madre, todo comenzó de manera espontánea mientras veían televisión y hablaban sobre las futuras elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

El encuentro entre Santino y el Presidente se concretará pronto en el Palacio de La Moneda, donde el pequeño podrá cumplir su sueño de conocer en persona al mandatario que tanto admira.

