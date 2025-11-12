La polémica por la cancelación de la gira del grupo infantil ugandés Nansana Kids en Chile sumó un nuevo capítulo. Luego de que los niños publicaran un video asegurando estar “tristes y desilusionados” por la suspensión del viaje, Leonardo Viera, productor de Kamada Live Entertainment, respondió con fuerza a las acusaciones, afirmando que el grupo no es una fundación, como se presentaba, sino una empresa familiar con fines de lucro.

“Durante la revisión de documentos constatamos que no existía una fundación legalmente constituida. La agrupación estaba controlada por dos adultos que no han sido transparentes”, explicó Viera en conversación con Ciudadano ADN. Según el productor, el hallazgo se produjo tras una serie de inconsistencias detectadas durante la tramitación de las visas.

nansana kids fundation Ampliar

Ante eso, Viera indicó que se les pedimos la documentación que acreditara su estatus de fundación, porque eso nos permitía gestionar los permisos sin aquello, sin embargo, nunca la entregaron. Es más, a raíz de esto, se constató que estaban inscritos como empresa, ellos lo tomaron como una amenaza.

“Nosotros nunca les dijimos, oye, ustedes, no, o sea, en el fondo ellos se sintieron amenazados, cuando nosotros efectivamente descubrimos eso”, dijo.

Viera también acusó que los supuestos representantes del grupo —identificados como Riff y Naikitende Zainag— manejaban directamente los recursos y pedían pagos a cuentas personales.

El productor además reveló que las ventas de entradas fueron mínimas, con apenas 60 tickets vendidos para el show en el Teatro Caupolicán. “Había mucho entusiasmo en redes sociales, pero la gente no compró entradas. Solo ahí ya era imposible financiar un viaje desde Uganda”, lamentó.

Otro punto que levantó sospechas fue el modo en que la agrupación usaba a los niños en sus videos virales. “Estaban tratando de recaudar dinero y tratando de hacer negocios, entre comillas, con algo que nunca fue una fundación. Y ellos son una familia, o sea, los niños no son huérfanos (...) todos viven como en una mini aldea, no es una fundación que vaya a otro lugar y que otro niño pueda como venir a prepararse, que lo ayude", precisó.

En tanto, desde Nansana negaron haber solicitado dinero en general en su rol como organización, situación que Leonardo cuestionó y puso en duda. “Eso es totalmente falso. Hay un sitio web, que se llama GoFundMe, que es un sitio internacional (..) Ellos tenían este link en su Instagram, anclado para recibir las donaciones y ese link lo sacaron después que nosotros empezamos a hablar esto", expresó.