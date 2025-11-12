Mundo Arjona y World trabajan en un sistema de venta de entradas que podría poner fin a la reventa desmedida de entradas

En una colaboración inédita entre tecnología y entretenimiento, Mundo Arjona y la red global World lanzaron la primera venta de entradas únicamente para personas verificadas, dejando fuera a los bots.

El sistema, respaldado por la herramienta de identidad digital World ID, debutará en Guatemala como parte del inicio de la gira ‘Lo que el seco no dijo’ de Ricardo Arjona.

La iniciativa, impulsada además por Agencia Followers y Be Smart Mobile, aplica tecnología de autenticación humana para garantizar que cada boleto llegue a un verdadero fan.

El propósito, destacan sus creadores, es devolver a las personas la posibilidad de conseguir entradas de forma justa y segura, sin interferencia de automatización o reventa desmedida.

“Buscamos innovar en la manera en que nos conectamos con los fans, y esta alianza nos permite hacerlo de una forma profundamente humana”, señaló Nicolás Fernández, CEO de Mundo Arjona.

Agregó que la experiencia busca que “comprar un boleto vuelva a sentirse auténtico”, en medio de un contexto en el que la automatización en sitios de ticketing ya representa un 86,5% del tráfico total.

Por su parte, Martin Mazza, director regional de Latinoamérica en Tools for Humanity, destacó que este hito “demuestra el poder de unir tecnología y propósito”, subrayando la intención de crear experiencias más humanas tanto en el entretenimiento como en los servicios digitales.

Un punto de partida

La primera fase de esta venta exclusiva se llevará a cabo en Guatemala, país natal del artista, coincidiendo con su residencia en el Teatro Nacional a partir del 13 de noviembre.

Para acceder a los boletos, los seguidores deben haber verificado su World ID en los últimos 30 días y, a través de la World App, ingresar a la Mini App de Ofertas para solicitar un código único con el que podrán adquirir las entradas desde mundoarjona.com.

Durante 2026, Mundo Arjona y World planean expandir esta modalidad a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, consolidando una fórmula que promete marcar un nuevo estándar en la relación entre tecnología y música en vivo.