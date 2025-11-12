¡Insuperable! Michael Jackson rompe nuevo récord en los Billboard con uno de sus más grandes éxitos

No hay dudas de que Michael Jackson es uno de los cantantes más populares y relevantes en la historia, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen disfrutando de su música.

A pesar de su fallecimiento en 2009, su legado sigue intacto y su voz sigue resonando en cada rincón. Los hits del pasado siguen siendo un éxito en la actualidad y así lo demuestran los números.

Gracias a su huella imborrable, ‘El Rey del Pop’ se convirtió en el primero en posicionar sus canciones en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante seis décadas distintas, desde los años 70 hasta los 2020.

Este récord excepcional se alcanzó recientemente gracias a su icónica canción Thriller, que volvió a ingresar al ranking principal, impulsada por la temporada de Halloween y el estreno del primer tráiler de la película biográfica Michael que revive la vida del artista.​

Desde sus inicios con The Jackson 5 en 1969, cuando alcanzó su primer éxito con I Want You Back, hasta su carrera como solista que comenzó a destacar en 1971 con Got to Be There, ‘MJ’ ha acumulado 30 éxitos en el Top 10, incluidos 13 número 1.

Además, Thriller, uno de sus títulos más icónicos que también lleva por nombre el álbum de 1982, es la canción que más semanas ha permanecido en el Top 100, con un total de 26 semanas.​

En la actualidad, el fenómeno de Michael Jackson se mantiene vigente gracias a la reproducción masiva de sus canciones en plataformas digitales, el streaming, la rotación en radios y la viralidad en redes sociales.

Según Billboard, durante la semana de Halloween, Thriller registró 14 millones de reproducciones oficiales (un aumento del 57%), 9,3 millones de audiencia en radio (124% más) y ventas de 3.000 copias, consolidando así su legado icónico y su influencia cultural.

Con este logro, Jackson no solo reafirma su estatus como leyenda de la música pop, sino que también demuestra la perdurabilidad y el impacto de su obra en la cultura global, confirmando su lugar como el ‘Rey del Pop’ incluso más allá de su muerte en 2009 a los 50 años.