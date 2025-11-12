;

Latin Grammy 2025: revisa a qué hora y dónde ver la entrega de los aclamados premios

Bad Bunny lidera las nominaciones donde también destaca el nombre de Mon Laferte.

José Campillay

La música latina vivirá su gran noche este jueves 13 de noviembre, cuando se celebren los Latin Grammy 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia podrá verse en vivo por TNT y vía streaming a través de HBO Max para toda Latinoamérica.

La cobertura comenzará a las 21:00 con el programa Punto de Encuentro, conducido por Heisel Mora y Lety Sahagún, quienes mostrarán todos los momentos del pre-show y la alfombra roja. Luego, a las 22:00, partirá la gala principal con la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy.

Además, los suscriptores de HBO Max podrán revivir la ceremonia completa durante dos semanas después de la transmisión en vivo, una opción ideal para quienes se pierdan la emisión del jueves.

La gala contará con Maluma y Roselyn Sánchez como anfitriones, y presentaciones en vivo de Bad Bunny, Karol G, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Christian Nodal y Carlos Santana, entre muchos otros. Este año, Raphael será homenajeado como Persona del Año, mientras que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías.

Con grandes artistas, destacando la aparición de Mon Laferte, homenajes y sorpresas, los Latin Grammy 2025 prometen ser una de las noches más espectaculares del año para la música.

