VIDEO. Homenajeó a Mon Laferte y emocionó con su cercanía: Así fue la primera noche de Dua Lipa en Chile

La cantante habló en perfecto español, se sacó fotos con varios fans y cantó sus mejores hits, dejando claro su estatus de superestrella.

Soledad Reyes

Homenajeó a Mon Laferte y emocionó con su cercanía: Así fue la primera noche de Dua Lipa en Chile

Homenajeó a Mon Laferte y emocionó con su cercanía: Así fue la primera noche de Dua Lipa en Chile / AndieBorie

Para los que vimos a Dua Lipa en septiembre del 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida, la cita de este 11 de noviembre en el Estadio Nacional prometía.

Es que si en aquella ocasión la cantante sorprendió, ahora la cosa fue con creces, con un show que tuvo baile, hits, emoción e incluso una cercanía conmovedora de la estrella británico albanesa.

De hecho, el público se vio feliz, saltando y aplaudiendo cada intervención desde cada rincón del recinto. Y Dua se lució, partiendo la noche con Training season.

De ahí en adelante, la intérprete le entregó a sus fanáticos todos sus éxitos, con One Kiss y Levitating llenando los primeros minutos.

El cover de Mon Laferte

Tras el primer cambio de ropa, Dua Lipa pasó de un body plateado a un atuendo negro, con el que se dirigió al final de su pasarela y comenzó a interpretar These Walls, para luego dar paso al esperado cover nacional del que tanto se especuló.

Tu falta de querer fue la canción elegida para la primera jornada de la artista en nuestro país, homenaje a Mon Laferte que fue ovacionado por los asistentes.

“Es una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho, supongo que ahí está su belleza”, indicó Dua en un perfecto español.

El mismo del que hizo gala luego, cuando se vivió uno de los momentos más emocionantes para sus seguidores, cuando decidió bajar del escenario y recorrer varios rincones de la cancha, hablando con ellos, sacándose fotos y abrazándolos cariñosamente. Una cercanía que conmovió.

Un final bailable

Posterior a esto, y completando cinco cambios de vestuario, Dua Lipa cantó Psysical, Electricity y Hallucinate, para terminar su noche con New Rules, Don’t start now y Houdini.

Un instante donde cayó confeti, hubo fuegos artificiales y muchísima alegría en los fanáticos, que se fueron felices tras la primera noche de Dua Lipa en nuestro país, donde dejó claro que su show podría convertirse en uno de los mejores espectáculos de esta temporada.

