Concierto de la Sinfónica Nacional: Mozart, Tchaikovsky, solistas excepcionales y una batuta internacional

Tras la alabada interpretación de la “Resurrección” de Mahler, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile continúa su temporada con “Pasión y memoria”, un programa que aborda obras de Mozart, Tchaikovsky y el compositor chileno Becerra-Schmidt, de quien se conmemoran 100 años de su natalicio.

El concierto contará con el destacado director finlandés Ari Rasilainen, además de los solistas Alberto Dourthé, concertino de la Sinfónica Nacional, y Georgina Rossi, violista invitada, quienes se presentarán el viernes 14 y sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Nacido en Helsinki, el maestro Rasilainen es reconocido por su sólida trayectoria internacional y su sensibilidad interpretativa, habiendo dirigido importantes orquestas europeas, entre las que figuran las filarmónicas de Oslo, Estrasburgo y Praga, por mencionar algunas. Ha desarrollado una prolífica carrera tanto en el ámbito sinfónico como operático, con más de 70 grabaciones y una profunda afinidad con el repertorio romántico.

Sinfonías y más

El concierto abrirá con Divertimento para orquesta de Gustavo Becerra-Schmidt, escrita durante el viaje de estudios que el compositor realizó por Europa en la década de 1950. En ella, Becerra-Schmidt muestra un momento de transición en su lenguaje musical, alejándose de la rigidez para explorar un estilo más libre. La obra muestra el espíritu inquieto del músico, quien se posiciona como un referente esencial en la música chilena del siglo XX.

El programa continuará con Wolfgang Amadeus Mozart y su Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en mi bemol mayor, K. 364, obra que contará con la destacada participación de los solistas Alberto Dourthé en violín y Georgina Rossi en viola.

Cerrará con la última sinfonía escrita por el compositor ruso Piotr Ilych Tchaikovsky: Sinfonía n.º 6 en si menor, op. 74, “Patética”, una de las obras más conmovedoras del repertorio sinfónico. Estrenada solo días antes de la muerte de Tchaikovsky, la composición despliega un universo de contrastes entre la fuerza vital y la melancolía, culminando en un Adagio lamentoso de intensidad desgarradora.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2025 están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas).