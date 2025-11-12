Prisión Preventiva para Robinson Saunders: quién es el imputado por homicidio y violación de Valentina Alarcón

La justicia decretó prisión preventiva para Robinson René Saunders González, el único detenido e imputado por el delito de violación con homicidio de Valentina Alarcón Molina, la joven de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una vivienda de La Pintana. La formalización se realizó este miércoles, pocas horas después de que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmara su captura.

Robinson Saunders González, conocido también por los apodos de “El Cebolla” y “El Colombiano”, es un hombre de 33 años de nacionalidad chilena. Según las autoridades, Saunders registra antecedentes policiales por detenciones previas y estaría fuertemente vinculado al microtráfico de drogas en el sector. La PDI logró “determinar y acreditar fehacientemente” su participación, situándolo en el sitio del suceso y vinculándolo a través de medios telefónicos.

El proceso de captura de Saunders fue relatado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que destacó el rol de la georreferenciación en la investigación. Esta herramienta permitió a la PDI acotar la búsqueda de Valentina Alarcón a la comuna de La Pintana, específicamente a la población El Castillo, el último lugar donde se tuvo registro de la víctima tras salir sola de su domicilio en Puente Alto.

La clave para dar con el imputado fue el rastreo del teléfono celular de Valentina. Al chequear si el teléfono estaba activo con otro número, se logró dar con la persona que lo tenía en su posesión. Este testigo declaró que su pareja, un consumidor de drogas, había comprado el aparato. Siguiendo esa pista, la PDI dio con el comprador, quien aportó la información crucial: “Yo este celular lo compré en la casa de ‘El Colombiano’ [Saunders González]”.

Esta declaración alertó a los investigadores sobre la participación de Robinson Saunders González como un “sujeto de interés” en el crimen. Tras las diligencias de rigor, la PDI logró situarlo en el sitio del suceso y concretar su detención durante la madrugada de este miércoles en La Pintana. Pese a que la familia de Valentina asegura no conocerlo, la PDI logró acorralar al presunto autor del brutal crimen que conmocionó a la Región Metropolitana.