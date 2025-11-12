;

Tras sufrir brutal agresión: Gobierno confirma que Cristal Aguilera “está con medidas de protección”

El alcalde Chistopher White informó sobre el ataque que ocurrió en San Bernardo, y pidió que haya “mayor presencia” de acompañamiento para la hermana de Krishna Aguilera.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Esta mañana se informó que Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera –joven asesinada en octubre y cuyo cuerpo fue hallado en Calera de Tango–, sufrió un brutal ataque el pasado lunes.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo, Chistopher White, quien detalló en Mucho Gusto que la agresión ocurrió cuando la afectada se trasladó hasta la comuna para “hacer un trámite”.

Revisa también

ADN

Pero fue abordada por desconocidos que “aparentaron que le habían hecho un robo de un celular. La golpearon”, añadió el jefe comunal, y pidió que haya “mayor presencia” de acompañamiento.

Cristal Aguilera “está con medidas de protección”

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró en un punto de prensa que Cristal Aguilera “está con medidas de protección desde el 10 de octubre, decretadas por el Ministerio Público y ejecutadas por Carabineros”.

ADN

Agencia UNO | A la izquierda, Cristal Aguilera

Estas suponen, explicó, “atención priorizada y otras medidas adicionales que es conveniente no divulgar públicamente”.

“Los antecedentes que disponemos hasta esta mañana, sin perjuicio de la investigación que se está desarrollando, es que ella habría sido objeto de un robo violento”, indicó el secretario de Estado.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad