Tras sufrir brutal agresión: Gobierno confirma que Cristal Aguilera “está con medidas de protección”

Esta mañana se informó que Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera –joven asesinada en octubre y cuyo cuerpo fue hallado en Calera de Tango–, sufrió un brutal ataque el pasado lunes.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo, Chistopher White, quien detalló en Mucho Gusto que la agresión ocurrió cuando la afectada se trasladó hasta la comuna para “hacer un trámite”.

Pero fue abordada por desconocidos que “aparentaron que le habían hecho un robo de un celular . La golpearon”, añadió el jefe comunal, y pidió que haya “mayor presencia” de acompañamiento.

Cristal Aguilera “está con medidas de protección”

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró en un punto de prensa que Cristal Aguilera “está con medidas de protección desde el 10 de octubre, decretadas por el Ministerio Público y ejecutadas por Carabineros”.

Agencia UNO | A la izquierda, Cristal Aguilera Ampliar

Estas suponen, explicó, “atención priorizada y otras medidas adicionales que es conveniente no divulgar públicamente”.

“Los antecedentes que disponemos hasta esta mañana, sin perjuicio de la investigación que se está desarrollando, es que ella habría sido objeto de un robo violento”, indicó el secretario de Estado.