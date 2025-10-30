;

“Es muy inusual”: revelan escalofriantes detalles del asesinato de Krishna Aguilera

Tras 21 días desaparecida, el cuerpo de la joven de 19 años fue entregado por el SML y se revelan detalles escalofriantes de su muerte planificada.

Nelson Quiroz

“Es muy inusual”: revelan escalofriantes detalles del asesinato de Krishna Aguilera

Tras semanas de angustia e incertidumbre, la familia de Krishna Aguilera, joven de 19 años secuestrada y asesinada en San Bernardo, pudo finalmente iniciar el velorio de la joven madre.

El Servicio Médico Legal (SML) entregó su cuerpo luego de tres días de peritajes, y los cercanos de la víctima solicitaron respeto y privacidad en este momento doloroso.

El abogado de la familia, Pedro Díaz, reveló detalles escalofriantes sobre el crimen. Según explicó, la muerte de Krishna fue planificada con antelación. “Esto comienza más o menos en septiembre. Hay antecedentes de que Beltrán se reunió con ciertos sujetos y planificaron lo que luego sucedió”, indicó a La Tarde es Nuestra de Canal 13.

Es más, señaló que la joven habría sido drogada y sometida a métodos poco comunes para quitarle la vida, incluyendo un inusual nudo que le causó la muerte.

“El autor sigue prófugo”

La familia sostiene que Juan Beltrán, principal sospechoso, habría financiado cada fase del crimen, desde el secuestro hasta la desaparición del cuerpo, motivado por una venganza tras un supuesto “soplo” de Krishna a una banda rival. La joven fue encontrada en una fosa cercana al cerro Chena, en la comuna de Calera de Tango, tras permanecer 21 días desaparecida.

Aunque actualmente hay cinco detenidos vinculados al caso, la familia insiste en que el autor material aún está prófugo. Los peritajes al cuerpo podrían ser clave para determinar cuántas personas participaron directamente en el homicidio y recolectar pruebas biológicas para identificar al responsable.

La hermana de Krishna, Cristal Aguilera, reveló que la joven estuvo involucrada en un narcobúnker donde trabajaba bajo presión y expuesta a peligros constantes, lo que dificultó su salida de ese entorno.

La investigación sigue abierta y las autoridades advierten que aún podrían surgir nuevos imputados a medida que avanzan los peritajes y el análisis de pruebas.

