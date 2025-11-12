;

Es uno de los jugadores más criticados de Colo Colo y hoy busca su salida: ya se reunió con Blanco y Negro

Según información de ADN Deportes, Salomón Rodríguez se acercó a la dirigencia del “Cacique” para analizar la posibilidad de dejar el club de cara al 2026.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

Uno de los jugadores que más ha sufrido en la presente temporada de Colo Colo es Salomón Rodríguez. A comienzos de año, el delantero uruguayo llegó como la gran carta de gol al Monumental, pero hasta ahora ha mostrado poco y nada con la camiseta del “Cacique”.

A medida que se acerca el final del torneo, el futuro del atacante de 25 años ya comienza a ser tema en Macul, tanto por las fuertes críticas que ha recibido por parte de los hinchas como por el contrato vigente que lo une al club hasta diciembre de 2027.

Pese a los dos años que aún le restan de vínculo, Rodríguez tiene claro su deseo: dejar Colo Colo. Según información de ADN Deportes, el charrúa se reunió con dirigentes de Blanco y Negro y la gerencia deportiva para que analicen la posibilidad de buscarle una salida de cara al 2026.

Eso sí, los albos deberán esperar ofertas para evaluar la posible partida del delantero, aunque tampoco no se descartaría la opción de enviarlo a préstamo, con el objetivo de liberar un cupo de extranjero y darle continuidad en otro equipo.

Hasta ahora, Salomón Rodríguez ha jugado un total de 24 partidos con Colo Colo en todas las competencias. El atacante suma apenas dos goles (ambos en Copa Chile) y no registra asistencias, pese a los 1,2 millones de dólares que el club desembolsó por su fichaje.

