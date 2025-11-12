;

Club chileno se suma a la U y aplica duros castigos a sus hinchas: hasta 14 años sin ingresar a los estadios

“Los casos fueron detectados oportunamente gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por el club”, comunicaron desde Huachipato.

Huachipato informó en sus redes sociales que aplicó severas sanciones a un grupo de hinchas por conductas indebidas durante el duelo ante Universidad de Chile, disputado el pasado 2 de noviembre en Talcahuano por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Según detalló la institución acerera, “tras el partido se identificaron a seis personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión".

“Los casos fueron detectados oportunamente gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por el club”, agregaron desde el club.

Asimismo, Huachipato hizo un llamado a sus fanáticos y reiteró “la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento en el interior y exterior del recinto deportivo”.

En total, seis hinchas fueron sancionados, todos por uso de fuegos de artificio, mientras que uno de ellos fue castigado por ingreso por un lugar no habilitado y vulneración del derecho de admisión. Los castigos aplicados van desde 10 hasta 14 años de prohibición de ingreso a los estadios.

Esta medida se suma a la comunicada el día de ayer por Universidad de Chile, que también informó la aplicación del derecho de admisión a un total de 44 personas por los incidentes ocurridos en sus últimos partidos jugados en el Estadio Santa Laura frente a Everton y Deportes Limache.

