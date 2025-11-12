;

El Cuarteto de Nos regresa a Chile con show íntimo en Viña del Mar

La banda uruguaya presentará su Tour Puertas el próximo 29 de enero en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con entradas disponibles a través de Puntoticket.

Nelson Quiroz

CUARTETO DE NOS

CUARTETO DE NOS / CHULE VALERGA

El Cuarteto de Nos confirmó su regreso a Chile con un espectáculo especial en el Teatro Municipal de Viña del Mar, agendado para el 29 de enero de 2026, en lo que será su primer concierto en la Ciudad Jardín. La presentación forma parte del Tour Puertas, gira que acompaña su más reciente álbum homónimo lanzado en mayo de este año.

El nuevo disco incluye temas como “El perro de Alcibíades”, “En el cuarto de Nico” y “Esplín”, además del sencillo “Ganaron los malos”, grabado en vivo en Buenos Aires.

ADN

CUARTETO DE NOS

Con esta gira, la banda ha recorrido más de cuarenta ciudades de América y Europa, sumando hitos como llenar el Movistar Arena de Santiago en junio pasado —su mayor concierto en Chile hasta la fecha— y agotar localidades en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde congregaron a 18 mil personas.

Revisa también

ADN

El grupo, integrado por Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero, ha consolidado una estrecha relación con su público chileno, gracias a sus presentaciones en el Teatro Caupolicán, el Teatro Coliseo y festivales como Frontera y SurActivo.

Reconocidos como una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, El Cuarteto de Nos ha sido nominado en diversas ocasiones a los Latin Grammy, donde ganó en 2012 los premios a Mejor Disco de Rock-Pop y Mejor Canción de Rock por Porfiado y “Cuando sea grande”.

El concierto en Viña del Mar promete ser una experiencia más íntima dentro de su gira, con un repertorio que combina los clásicos de su carrera con el sonido fresco de Puertas.Las entradas ya están disponibles en Puntoticket, con valores desde los $30 mil pesos. El evento es para todas las edades.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad