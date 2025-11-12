El Cuarteto de Nos regresa a Chile con show íntimo en Viña del Mar

El Cuarteto de Nos confirmó su regreso a Chile con un espectáculo especial en el Teatro Municipal de Viña del Mar, agendado para el 29 de enero de 2026, en lo que será su primer concierto en la Ciudad Jardín. La presentación forma parte del Tour Puertas, gira que acompaña su más reciente álbum homónimo lanzado en mayo de este año.

El nuevo disco incluye temas como “El perro de Alcibíades”, “En el cuarto de Nico” y “Esplín”, además del sencillo “Ganaron los malos”, grabado en vivo en Buenos Aires.

CUARTETO DE NOS Ampliar

Con esta gira, la banda ha recorrido más de cuarenta ciudades de América y Europa, sumando hitos como llenar el Movistar Arena de Santiago en junio pasado —su mayor concierto en Chile hasta la fecha— y agotar localidades en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde congregaron a 18 mil personas.

El grupo, integrado por Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero, ha consolidado una estrecha relación con su público chileno, gracias a sus presentaciones en el Teatro Caupolicán, el Teatro Coliseo y festivales como Frontera y SurActivo.

Reconocidos como una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, El Cuarteto de Nos ha sido nominado en diversas ocasiones a los Latin Grammy, donde ganó en 2012 los premios a Mejor Disco de Rock-Pop y Mejor Canción de Rock por Porfiado y “Cuando sea grande”.

El concierto en Viña del Mar promete ser una experiencia más íntima dentro de su gira, con un repertorio que combina los clásicos de su carrera con el sonido fresco de Puertas.Las entradas ya están disponibles en Puntoticket, con valores desde los $30 mil pesos. El evento es para todas las edades.