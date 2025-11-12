El consumo de té crece en Chile y consolida una costumbre que trasciende generaciones / Kseniya Ovchinnikova

En un país donde el té forma parte del día a día, esta bebida está experimentando un renacer. De las mesas familiares a las reuniones laborales, su consumo se ha convertido en un ritual cotidiano que trasciende generaciones y horarios.

Hoy, el interés por los productos naturales, las mezclas aromáticas y las experiencias de bienestar está impulsando una nueva forma de disfrutar esta tradición.

A nivel mundial, el mercado del té atraviesa una etapa de crecimiento sostenido. De acuerdo con datos de Research and Markets, se estima que la industria alcanzará cerca de 92 mil millones de dólares en 2030, impulsada por el auge de consumidores en Asia y América Latina. Este fenómeno refleja un cambio global hacia alternativas más naturales frente a las bebidas procesadas.

En Chile, la tendencia es aún más notoria. El país lidera el consumo en toda la región, con un promedio de 1,19 kilos por persona al año, ubicándose en el puesto 14° a nivel mundial, según cifras de Global Tea Auction. Aunque el té negro sigue siendo el favorito, variedades como el verde, el chai y las infusiones de hierbas —como la manzanilla y la menta— crecen de forma sostenida.

Este escenario ha motivado a empresas locales a innovar sin perder el sentido tradicional del té. Es el caso de Caso y Cía., que lanzó Sabha, una línea que mezcla lo clásico con lo contemporáneo.

El desarrollo de Sabha tomó más de dos años, buscando un equilibrio entre calidad, aroma y naturalidad. El té, proveniente de Sri Lanka, fue seleccionado cuidadosamente para lograr una experiencia sensorial auténtica que rescatara el espíritu de comunidad que acompaña a esta bebida.

La nueva generación de consumidores está impulsando además un cambio en la forma de disfrutar el té: envases sostenibles, mezclas innovadoras y rituales más conscientes. Cada taza representa una pausa en medio de la rutina y un momento de conexión, reafirmando el valor de una tradición que, lejos de apagarse, se fortalece con el tiempo.

Así, el té vuelve a ocupar un lugar central en los hogares chilenos, transformándose en un símbolo de encuentro y bienestar. En tiempos de velocidad y desconexión, su aroma y sabor recuerdan que las mejores conversaciones siguen naciendo alrededor de una simple taza caliente.