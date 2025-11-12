Una nueva denuncia por xenofobia se viralizó esta semana en redes sociales: la ciudadana venezolana Crismaldy Teran relató en TikTok un tenso episodio que vivió al tomar un taxi en la comuna de Estación Central, Santiago.

En su video, la influencer describe paso a paso lo ocurrido tras bajar del mall y subirse al vehículo. En su relato, la mujer denuncia actitudes y comentarios hostiles del chofer, a quien acusa de retrasarse en llevarla a su dirección y de ponerse “complicadito” sin razón.

“Es muy extraño las veces que he recibido xenofobia aquí, de verdad, nunca he recibido xenofobia, porque uno anda como bien portadito, obviamente bien vestidito, como que no te unen, no te asocian con el gentío que anda, tú sabes, haciendo las marginalidades”, añadió.

Luego, agregó: “Y el tipo como un pedo para traerme a la dirección. ‘No que no me puedo meter por acá’, ‘no que no sé qué’, preocupado por el taxímetro. Y yo, ‘señor, no se preocupe por el taxímetro, no se preocupe, métase por donde me tiene que llevar, pero lléveme hasta a mi casa, porque para eso estoy tomando un taxi’”.

Crismaldy recordó que “me pongo yo a hablar con el señor, pero el señor ya estaba bien complicadito. Me decía que no, y yo le decía que sí, que todos los taxis cuando me agarraban se metían por esa calle. ‘No, es que tienes que decirme la calle, tienes que saberte el nombre’. Ay, hasta que me hizo arrechar, así, con la grosería y todo”.

“Ya al viejo se le veía la cara así de que no sé, de que estaba obstinado, como que un venezolano le quitó a la mujer, no sé cómo coño la pepa que él diría, ‘no, es que es venezolana, le voy a hacer la vida imposible’. Y yo, ‘¿qué? Perdóname, hermano, perdóname, aquí he pagado, yo creo que hasta más que tú, toda tu vida’. Entonces, ya yo le bajé dos tonitos, después de que le dije su vaina”, prosiguió.

La reflexión de la influencer venezolana y el final de su relato

Más adelante, la creadora de contenido venezolana, planteó: “No entiendo de verdad, por qué se complica tanto la vida, señor, de verdad no la entiendo, quisiera entenderla. Aunque debe ser bastante difícil tenerle tanta arrechera a un extranjero y que ese mismo extranjero sea el que te dé para comer, porque literal, sí”.

En su mensaje final, Crismaldy reflexionó: “Tanto que te quejas del extranjero y todo lo demás, y tienen a extranjeros trabajándoles en sus casas, de amas de casa, tienen a extranjeros cuidándole a sus hijos, tienen extranjeros atendiéndoles sus negocios”.

Y cuestionó la generalización de estigmas: “O sea, ¿qué les pasa? Todos no somos iguales. Así como ellos, todos no tienen problemas mentales, tampoco todos somos ladrones, ni malandros, ni andamos haciendo cosas mal, hermano, estamos aportando para tu país. Entonces, vuelvo y recalco así, en grande, debe ser muy triste para ellos tenernos tanta rabia, tenerle tanta rabia a los extranjeros”.

Finalmente, la venezolana contó que se bajó del auto y le gritó “verguero” al taxista. “Él me quería venir a humillar, yo hasta propina le iba a dejar, para que en su cerebro le resonara todo el día que le dejé propina, la veneca, ‘la veneca me dejó propina’”, cerró.