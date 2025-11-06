;

VIDEO. “Le falta un poquito más de estudio”: venezolana residente en Chile le responde a Kast por una de sus propuestas

La mujer abordó el complejo tema de la inmigración en el país.

José Campillay

“Le falta un poquito más de estudio”: venezolana residente en Chile le responde a Kast por una de sus propuestas

Una venezolana residente en Chile levantó la voz a través de redes sociales en respuesta a las recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien propuso la expulsión de migrantes irregulares del país y que estos financien su propio traslado.

En un video de TikTok, @laaaaaaamary cuestionó con ironía la propuesta del político: “José Antonio Kast nos dijo a los venezolanos que teníamos 128 días para irnos del país por nuestra propia cuenta".

“Ahora yo digo: ¿Será que él no conoce las leyes? Yo creo que le falta un poquito más de estudio”﻿, expuso, teniendo muy claro que algunos usuarios la criticarían por su postura y respuesta.

Agradeciendo todo lo que le ha brindado el país, sostiene que, si bien algunas personas ingresaron por pasos no habilitados, “nadie sabe la historia que hay detrás. No todos son malos, no todos andan buscando la maldad”.

Revisa también:

ADN

También hizo hincapié en las dificultades económicas: “¿En qué cabeza le cabe a él que nosotros tenemos plata para pagar pasaje? Si no nos hemos ido, es por eso, porque no tenemos billulle (dinero)” .

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, con varios ataques directos, pero también algún otro mensaje aclaratorio sobre la diferenciación entre formales e irregulares.

Y cuál es el problema... La casa se limpia cuando está sucia”; “Tranqui amiga yo te cuento los días” y “Ya... pero cuándo se van?” son algunos de los hostiles. Mientras que otros enfatizan que “Si entrantes por donde corresponde nada debe preocuparte”; “Por eso amiga, él dijo a los indocumentados a los que andan delinquiendo”.

