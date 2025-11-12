;

Conmoción en Quillota: elevan a tres los muertos tras enfrentamiento entre bandas rivales

En tanto, 4 personas se encuentran con lesiones por impacto de bala.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Conmoción generó un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales registrado en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.

Esto porque según información preliminar, al menos tres personas murieron y otras cuatro quedaron con heridas de bala.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en el sector de la población Ríos de Chile, donde se habría registrado este intercambio de disparos, en lo que se investiga sería un ajuste de cuentas.

Las personas heridas fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, en donde fueron atendidas de urgencia.

En tanto, la gravedad de las heridas de estas personas es variada, mientras que las autoridades no han emitido algún parte médico detallado.

La Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía, se trasladó hasta el sitio de suceso para realizar las pericias correspondientes y recabar evidencia que permita esclarecer el hecho.

