Detective de la PDI balea a ladrón que intentó asaltarlo en plena Alameda

Durante la madrugada de este miércoles, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) baleó a un hombre que intentó asaltarlo con un cuchillo frente a la Casa Central de la Universidad Católica, en pleno centro de Santiago.

El detective se encontraba esperando locomoción en una parada de buses por la Alameda, entre las calles Portugal y Lira, cuando fue abordado por un joven de 22 años, chileno, quien lo amenazó con un arma blanca.

Tras ser abordado, el funcionario, rápidamente, repelió el ataque con su arma de servicio, hiriendo al asaltante de gravedad.

El individuo fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde se mantiene en estado crítico y en riesgo vital.

En tanto, el procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras se revisan las cámaras de seguridad del sector para esclarecer la dinámica del hecho.