Carabineros chocan tras persecución en Ñuñoa: delincuentes huyeron y dos funcionarios resultaron heridos
Los uniformados perseguían a los ocupantes de un vehículo sin patente que cruzó con luz roja, quienes lograron darse a la fuga.
Durante la madrugada de este miércoles, una patrulla de Carabineros colisionó con una barrera de contención en la intersección de Avenida Grecia con calle Los Molineros, en la comuna de Ñuñoa.
En concreto, el hecho ocurrió luego de que los uniformados intentaran fiscalizar a los ocupantes de un automóvil sin patente, quienes habían cruzado un semáforo en rojo.
En su intento por alcanzarlos, la patrulla perdió el control y terminó impactando contra la reja del lugar.
Producto del choque, dos funcionarios resultaron heridos y debieron ser trasladados a un recinto asistencial, donde fueron atendidos de sus lesiones.
Los ocupantes del vehículo en fuga lograron escapar y son intensamente buscados por personal policial.
