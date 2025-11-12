Con dos ex Colo Colo: prestigiosa revista elige a los 10 mejores arqueros de la historia del Barcelona

La prestigiosa revista Sport Illustrated ubicó a Claudio Bravo entre los 10 mejores arqueros de la historia del Barcelona, club donde el exguardameta chileno militó entre los años 2014 y 2016.

El bicampeón de América con La Roja aparece en el octavo lugar del listado, superando a nombres históricos que defendieron el arco blaugrana como el neerlandés Rudolfus Hesp (1997-2000) y el húngaro Franz Platko (1923 y 1930).

Este último también es conocido en nuestro país, ya que como entrenador dirigió a Colo Colo entre 1939 y 1940. Además, pasó por la banca de la selección chilena entre 1941 y 1945, entre otros clubes nacionales.

Quien ocupa el primer lugar del ranking es Víctor Valdés, portero español que estuvo en el Barcelona desde 2002 hasta 2014. Tras él se ubica Andoni Zubizarreta (2°), que vistió los colores del cuadro catalán durante ocho temporadas (1986-1994).

El podio lo completa otra leyenda española, Antoni Ramallets (3°). En tanto, Ter Stegen quien compitió directamente con Bravo por la portería culé y aún permanece en el club, se ubica en el cuarto lugar.

El alemán es seguido por Ricardo Zamora (5°) -inspirador del “Trofeo Zamora” que distingue al mejor arquero de cada temporada en España-, Salvador Sadurní (6°), Javier Urruticoechea (7°) y los mencionados Claudio Bravo (8°), Hesp (9°) y Platko (10°).