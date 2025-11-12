;

Centro de scouting italiano realizará pruebas en Valparaíso y Concepción para reclutar jugadores jóvenes

Los jugadores preseleccionados podrán viajar a Italia, donde estarán a prueba durante una semana.

Daniel Ramírez

Cedida

Cedida

La ISM International Scouting Center, de Italia, realizará un evento de captación de jugadores jóvenes en Valparaíso y Concepción. La instancia contará con cazatalentos de clubes del ascenso italiano, entre ellos, Empoli.

En Valparaíso, las pruebas se llevarán a cabo en el Stadio Italiano, los días 3 y 4 de febrero de 2026 para jugadores desde los 8 hasta los 12 años, y los días 5 y 6 del mismo mes para aquellos jugadores que tengan entre 13 y 21 años.

Las otras pruebas tendrán lugar en el Stadio Italiano de Concepción, los días 7 y 8 de febrero para jugadores desde los 12 a los 21 años.

Los jugadores preseleccionados podrán viajar a Italia, donde estarán a prueba durante una semana, con hotel, alimentación, kit oficial y reportes técnicos incluidos.

Para más información sobre el evento y las inscripciones, los interesados pueden escribir al WhatsApp +56963406227 o al +56963406227, además de la cuenta de Instagram @agenziaditalenti.

Contenido patrocinado

