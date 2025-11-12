“En Chile tuve que manejar un Uber y de eso pasé a estar en la selección argentina... Son cosas muy locas”

Aunque pocos lo recuerdan, Damián Ayude, actual técnico de San Lorenzo de Almagro, tuvo un breve paso por el fútbol chileno. Entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, el entrenador argentino estuvo al mando de Unión San Felipe, en la Primera B.

El estratega de 43 años alcanzó a dirigir 12 en la banca del “Uní-Uní”, con un saldo de 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas, hasta su despido por malos resultados en el arranque de la temporada 2018.

Antes de eso, en el Deportivo Anzoátegui, había sido ayudante de Nicolás Larcamón, quien en Chile también dirigió a Deportes Antofagasta, Curicó Unido y Huachipato.

A varios años de su aventura por nuestro país, Ayude vive una realidad totalmente opuesta en el fútbol argentino. Con San Lorenzo, aseguró su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura y todavía sueña con la clasificación a la Copa Sudamericana, e incluso a la Libertadores.

En una entrevista con TyC Sports, el estratega revivió su aventura en el fútbol chileno y reveló un desconocido episodio. “Muchas veces he pensado en dejar el fútbol porque es muy difícil. Si bien estoy teniendo más reconocimiento público en este semestre, hace más de 20 años que vengo trabajando”, comenzó declarando.

“En el medio de un proceso exitoso en Chile tuve que manejar un Uber y de manejar un Uber pasamos a estar en la Selección Argentina. A veces te pasan cosas muy locas, que si te agarran con la guardia baja te hacen pensar un montón", agregó.

Justamente, el paso de Damián Ayude en la “Albiceleste” se dio tras su salida de Unión San Felipe. En diciembre de 2018, asumió como asistente técnico de Fernando Batista en la selección argentina Sub 20 y luego quedó a cargo de la Sub 17, hasta su renuncia a fines de 2022.