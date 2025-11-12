A protegerse del sol y los rayos UV: a esta hora se registrará el peak de calor en Santiago hoy / Juan Gonzalez

Desde este miércoles 12 de noviembre comenzará en Santiago una ola de calor que dejará máximas por sobre los 30 grados.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital espera hasta 29 grados, mientras que en sectores como Colina o Quilicura, los termómetros marcarán hasta 30° C.

Asimismo, se detalla que los rayos ultravioleta (UV) estarán en el rango “Muy Alto” (entre 8 y 10), por lo que la recomendación es usar bloqueador solar, gafas de sol y ropa adecuada.

A esta hora se registrará el peak de calor en Santiago hoy

Según el portal meteorológico Accuweather, las temperaturas superarán los 25 grados desde las 14:00 horas, alcanzando su peak de calor a eso de las 18:00 horas.

Mientras que para el resto de la presente jornada, las temperaturas no bajarán de los 20 grados.