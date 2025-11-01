Preocupación por alza de casos por virus respiratorios en Chile: se reporta más de 50% de positividad en contagios

La positividad de contagios por virus respiratorios alcanzó un 52% estas semanas, lo que ha generado preocupación, sobre todo por los casos de influenza, ya que siguen al alza con una predominancia de 724 casos, afectando sobre todo al rango etario entre los 5 y los 14 años.

Una situación que presiona las urgencias del país, pero sin presencia de casos graves. De hecho, expertos señalan que la mayor parte de las consultas tienen que ver con atenciones ambulatorias.

El doctor Ignacio Silva, académico infectólogo de la Universidad de Santiago, señaló que los más afectados son las personas que no se han vacunado.

“Ya llevamos varias semanas con un aumento significativo de la circulación de virus respiratorios, alcanzando un nuevo peak que habitualmente se presenta durante el año, un segundo peak de virus con predominancia de influenza”, señaló.

“La protección de la vacuna contra la influenza dura aproximadamente seis meses en personas. Puede durar un poco más, en otros un poco menos, pero sin duda que este peak de influenza afecta hoy día a un grupo de la población que o no se vacunó durante la campaña de invierno o que ya ha perdido cierta protección contra el virus”, complementó.

La vacuna contra la influenza todavía está disponible en todos los CESFAM del país de manera gratuita para toda la población.

En tanto, el llamado sigue siendo a las medidas de autocuidado, como evitar aglomeraciones, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas.