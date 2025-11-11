;

UDI exige al Presidente Boric autocrítica tras críticas a su gestión en seguridad: “Hasta su propia candidata lo cuestionó”

La oposición pidió al Gobierno reconocer sus errores luego de que todos los aspirantes presidenciales marcaran distancia del Ejecutivo.

A días de las elecciones presidenciales, la UDI emplazó al Presidente Gabriel Boric a realizar una autocrítica respecto a la gestión de su Gobierno en materia de seguridad.

Esto, luego de que durante el debate de Anatel varios candidatos, incluyendo la abanderada oficialista Jeannette Jara, manifestaran reparos sobre el manejo del tema.

Los diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso aseguraron que el Ejecutivo “ha demostrado una profunda desconexión con las verdaderas prioridades de los chilenos”.

Cuando la crítica es tan amplia, lo que corresponde no es defender a ciegas una gestión fallida, sino asumir con humildad los errores”, agregaron los parlamentarios, acusando al Gobierno de haber fracasado en seguridad.

“Hasta su propia candidata lo cuestionó”

Asimismo, desde la UDI destacaron que incluso la propia candidata del oficialismo optó por marcar distancia del Ejecutivo, lo que, según ellos, demuestra que “hasta su propia candidata lo cuestionó”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había defendido previamente el trabajo del Gobierno, afirmando que “se han tomado medidas que han dado resultados”.

Sin embargo, desde la oposición insisten en que los resultados son insuficientes y que el Ejecutivo debe reconocer los errores que, a su juicio, han debilitado la confianza ciudadana en materia de seguridad.

