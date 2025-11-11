;

Torrencial Chile: abrirán inscripciones para la décima edición de la prueba en Valdivia

Los especialistas del trail running podrán competir en seis distancias.

Torrencial Chile: abrirán inscripciones para la décima edición de la prueba en Valdivia / Torrencial Chile by UMTB

Los organizadores del Torrencial Chile by UTMB, una de las pruebas de trail running más exigentes del país, ya se preparan para la décima edición de la prueba.

En la selva valdiviana, en plena Región de Los Ríos, la prueba, parte del circuito UTMB World Series, se desarrollará entre el 26 y 28 de junio de 2026.

Con distancias de 6K, 12K, 21K, 44K, 65K y 105 kilómetros, Torrencial Valdivia ofrece un escenario inigualable, donde la majestuosa selva fría del sur, la Cordillera de la Costa y la fuerza del Océano Pacífico se combinan para dar vida a un recorrido que es tanto un desafío físico como una experiencia profunda con la naturaleza. Allí, el barro, la lluvia y el viento no son un obstáculo, son parte del alma de la carrera.

La organización, a cargo de Nimbus Outdoor, confirmó que las inscripciones se abrirán el 17 de noviembre para venta prioritaria y el 19 del mismo mes para el público general.

“Estamos felices y orgullosos de lo que hemos construido junto a la comunidad del trail. Torrencial Valdivia es más que una carrera: es un reencuentro con la montaña, con la camaradería y con uno mismo”, afirmó Carlos Sotomayor, presidente de Nimbus Outdoor, a días de que comience el proceso de inscripciones en el sitio web oficial.

