Rafaella Montesi gana el título de la última fecha del circuito ALAS Global Tour de surf / Team Chile

El pasado fin de semana, el surf chileno tuvo una gran noticia gracias al desempeño de la joven Rafaella Montesi.

La deportista de 18 años compitió Guatemala para disputar la última fecha del circuito ALAS Global Tour (Asociación Latinoamericana de Surf), donde dominó las olas de El Paredón.

Con un gran desempeño, Rafaella Montesi ganó en la categoría open y también fue subcampeona de la competencia en la categoría sub-18.

“Este resultado es la culminación de un gran esfuerzo y dedicación durante todo el año. Estoy demasiado feliz de haber salido campeona en la fecha más importante del año aquí en Guatemala. Es una motivación enorme para seguir entrenando fuerte y llevar el nombre de Chile a lo más alto”, declaró la especialista nacional tras su triunfo.

La ascendente rider ha sido campeona sudamericana en menores, ha disputado múltiples Campeonatos del Mundo juveniles y en septiembre debutó en su primer mundial en la categoría Open.

Ahora, Rafaella Montessi, oriunda de Zapallar, se prepara para disputar la Final del ALAS Global Tour (17-22 de noviembre), en Punta Mango, El Salvador.