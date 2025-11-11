Presidente Boric recibe al Team Para Chile tras histórica actuación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles: “Son un orgullo para todo el país”

Este martes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel recibió a los y las deportistas del Team Para Chile, que entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre representaron a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

La cita deportiva se realizó por primera vez en territorio chileno, reuniendo a más de mil deportistas de 27 países de América en torno a 13 deportes. Al respecto, el Mandatario felicitó a la delegación nacional por su histórica cosecha de medallas (89) en calidad de local.

“Quiero transmitirles con mucho cariño, con respeto, la admiración que generan en el país entero. Ustedes son un orgullo para todo Chile, de verdad. Y son un orgullo para Chile que no solo pasa por estos momentos de premiaciones, sino que además se transforman en un ejemplo”, sostuvo el Jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente Boric destacó la inversión en deporte y actividad física durante su gobierno: “Creemos que el deporte es prioritario, no solamente por la alegría que genera, sino porque genera una sociedad más cohesionada. Es una inversión también en salud física, es una inversión en salud mental, que es tremendamente importante y de la que a veces se habla poco”.

En tanto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó: “Estos Juegos fueron la celebración de un principio que para nosotros es fundamental: el deporte como herramienta de inclusión, dignidad y oportunidades. Cada una y cada uno de nuestros atletas encarna esa idea. No solo porque representan un esfuerzo inmenso para alcanzar la alta competencia, sino porque son inspiración viva para las niñas, niños y jóvenes en cada rincón del país".

“Agradecer a las familias, a entrenadoras y entrenadores, al Comité Paralímpico y especialmente a quienes trabajaron, desde distintos espacios institucionales, durante meses, para que esta fiesta fuera posible. Y a nuestras y nuestros deportistas del Team Para Chile que dejaron en alto nuestra bandera con 25 medallas de oro, 32 de plata y 32 de bronce”, agregó.