Paloma Mami celebra su cumpleaños número 26 como “la escorpiona original”
La cantante sorprendió a sus seguidores con una nueva y llamativa sesión de fotos a la luz de las velas.
Paloma Mami, una de las jóvenes cantantes chilenas que ha sabido ganarse un espacio en la escena musical chilena celebró su cumpleaños de una forma muy especial en redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, publicó una llamativa sesión de fotos que no pasó desapercibida entre sus seguidores, luciendo descalza con un largo vestido negro de transparencia a la luz de las velas.
“La escorpina original que renació un 11/11″, escribió, acompañando el post que en apenas 30 minutos acumulaba miles de likes y comentarios.
Paloma Rocío Castillo Astorga, nació el 11 de noviembre de 1999 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. A los 16 años se mudó a Santiago de Chile, tras la separación de sus padres, donde inició su carrera musical.
Su gran salto a la fama llegó en 2018 con el lanzamiento independiente de su primer sencillo Not Steady, que se volvió un fenómeno viral y la llevó a ser la primera artista chilena en firmar con Sony Music Latin.
Posteriormente consolidó su carrera con éxitos como No Te Enamores, Traumada y el álbum debut Sueños de Dalí (2021), que estuvo inspirado en el surrealismo y obtuvo reconocimiento internacional, incluidos premios y nominaciones en los Latin Grammy.
Además, destacó con su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, donde ganó la Gaviota de Plata y de Oro, afirmando su posición como una de las artistas urbanas más influyentes de América Latina. Con 26 años, Paloma Mami sigue siendo un ícono de autenticidad y evolución artística en la música latina contemporánea.
