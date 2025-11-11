“Jappening con Ja” regresa de una forma muy especial de la mano de la Teletón

El icónico programa de humor chileno Jappening con Ja regresará a la pantalla en el bloque nocturno de la Teletón 2025, programado para transmitirse alrededor de las 02:00 horas la madrugada del sábado 29 de noviembre.

Esta nueva versión traerá de vuelta la famosa sección “La Oficina”, combinando figuras clásicas con nuevos talentos, para sorprender y homenajear a quienes disfrutaron el programa original.

Entre los actores veteranos confirmados se encuentran Patricio Torres (Peñita), Fernando Alarcón (Canitrot), Maitén Montenegro (Valkiria) y Marilú Cuevas (Señorita Coté), todos ellos parte fundamental de la historia del show una vez más.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como María Luisa Godoy (Gertrudis Jr.), Martín Cárcamo (Canitrot Jr.), Priscilla Vargas (Coté Jr.), Sammis Reyes (Juan Segura Jr.) y José Luis Repenning (Cacho Escalona Jr.).

Además, participarán Pollo Castillo como el Aprendiz de Peñita y Luis Slimming en el papel del Señor Zañartu, integrando también elementos de redes sociales con la pantalla tradicional.

Juan Pablo González, director de la Teletón, expresó que esta iniciativa busca “homenajear a quienes fueron parte del querido Jappening con Ja, trayendo nuevamente el humor al bloque nocturno” (vía Página 7).

En sus palabras, el regreso del programa representa una oportunidad para combinar “la modernidad versus lo clásico, lo antiguo”, y destacó que el humor tiene espacio y necesidad en la televisión actual.

Asimismo, confió en que “La Oficina podría ser un espacio que, tal como ocurrió con Detrás del Muro, un canal la puede tomar y revivir” para continuar el legado humorístico.

El segmento que se presentará durará aproximadamente 40 minutos y será dirigido por Patricio Torres, quien manifestó estar “muy entusiasmado, porque la Teletón tiene esta cosa emotiva de apelar a la historia de la televisión”.

Este homenaje también incluye un recuerdo especial para quienes ya no están, con una atmósfera que busca conectar diferentes generaciones de televidentes.