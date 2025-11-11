;

“Tanto te has operado...”: Daniela Aránguiz arremete contra Mariela Sotomayor tras burlarse de su ocupación

Luego de protagonizar una fuerte diferencia en pantalla la semana pasada, los rostros de “Only Fama” volvieron a lanzarse duros recados.

Ruth Cárcamo

Mariela Sotomayor (Instagram @mariela_sotomayor) y Daniela Aránguiz (captura TV+)

En las últimas horas continuaron los intercambios entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor, luego de que ambas protagonizaran un tenso cruce en el programa “Only Fama” de Mega.

Cabe recordar que en la última edición del show, entrevistaron a Roxana Muñoz sobre su denuncia contra Kike Acuña por deuda de pensión de alimentos a la hija en común de ambos.

En medio del diálogo, Mariela mostró un documento que probaba pagos del exfutbolista, lo que fue cuestionado por Daniela, quien sugirió que lo estaba defendiendo, pero Sotomayor sostuvo que se trata de reporteo periodístico.

“Tanto te has operado”

Este lunes en el programa “Sígueme” de TV+ abordaron el tema luego de que accedieran a una declaración de Mariela donde expresó que “no iba a permitir” las acusaciones de Aránguiz.

“Yo en ese programa hago mío el rol de periodista y ella no me va a venir a enseñar a mí cómo hacer mi trabajo. Yo no soy arquitecta de interiores, cómo me va a enseñar ella a hacer mi pega”, añadió la reportera.

Al respecto, Daniela respondió: “Mariela es una excelente periodista de espectáculos, pero nunca vas a ser una Pamela Díaz, ni una Cote López, ni un rostro, ni una figura televisiva”.

“Tú eres una excelente periodista, pero jamás vas a ser lo que tanto anhelas y tanto te has operado para llegar a ser”, sentenció la exMekano.

