VIDEO. Hasta habría escapado de Carabineros: Este es el reportaje que da cuenta de la controvertida detención del nuevo pololo de Coté López

A Lucas Lama, el joven de 28 años que está pololeando con la rubia, lo acusan de que habría protagonizado una investigación por venta de drogas hace algunos años.

Hasta habría escapado de Carabineros: Este es el reportaje que da cuenta de la controvertida detención del nuevo pololo de Coté López

Coté López tiene nuevo pololo, al que presentó con bombos y platillos durante el fin de semana, con fotografías y videos de lo más íntimos.

Lucas Lama es el nombre del joven de 28 años que se convirtió en la primera pareja oficial de la rubia desde su separación de Luis Jiménez.

Y, apenas se conoció esta noticia, varios cibernautas comenzaron a hablar del musculoso galán, debido a que tendría un “oscuro pasado” y varias funas.

Los antecedentes de Lucas Lama

Así, una de las situaciones que se viralizó es el reportaje de Canal 13 llamado “Cyber Pasti Day”, que es uno de los que expondría a Lama como vendedor de drogas sintéticas.

“Por más que juró no tener nada, en su poder encontraron dos bolsas con 202 dosis de éxtasis avaluadas en 3.030.000, pero eso no fue todo, según la investigación policial, este joven además comercializaba hongos alucinógenos, y de ahí su apodo de ‘El Mario Bros’”, indican en el registro.

Un video que se ha viralizado ampliamente tras confirmarse el romance con Coté López, y un delito por el que Lama habría pagado una fianza y ya habría cumplido su condena de arresto domiciliario.

¡Mira aquí el reportaje!

