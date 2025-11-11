“Sin comunicación previa”: la polémica que motiva la segunda desconvocatoria seguida de Lamine Yamal en España

Una polémica se vive por estas horas en torno a la selección española de fútbol, que debe abrochar su clasificación al Mundial 2026 en duelos contra Georgia y Turquía.

Todo luego de que se diera a conocer, por parte del cuerpo médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la desconvocatoria de Lamine Yamal, quien ya venía de quedar fuera de los choques de octubre, cuando la “Furia Roja” derrotó a Bulgaria y Georgia.

A través de un comunicado, expresaron “su sorpresa y malestar” al notificar que ayer, lunes 10 de noviembre, la figura del Barcelona “había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

El tema es que la intervención a Lamine Yamal se hizo “sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección”, según detallaron, asegurando que el extremo deberá estar fuera de las canchas entre 7 y 10 días, por lo que no podrá jugar por España.

Ante esto, Jorge de Frutos fue citado en su reemplazo. “No había vivido nunca una situación así. Me sorprendió. No conoces ningún detalle, te quedas sorprendido”, expresó el DT hispano, Luis de la Fuente, en declaraciones a RNE Noticias, evidenciando su incomodidad ante la situación médica del atacante de 18 años, que se quedará sin jugar por su selección por segunda citación seguida.