Alexis Sánchez desafía los pronósticos: en España adelantan la fecha de su posible regreso con Sevilla

Alexis Sánchez estaría cerca de dejar atrás la lesión que lo ha marginado de los últimos partidos del Sevilla. Pese al negativo diagnóstico inicial, el delantero chileno ha tenido una favorable recuperación y podría volver a las canchas antes de lo previsto.

El pasado 26 de octubre, el cuadro andaluz comunicó que el tocopillano sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, con un pronóstico de baja de entre cinco y siete semanas. Sin embargo, su regreso se adelantaría.

Según informó El Desmarque, el goleador histórico de La Roja está acelerando su recuperación para poder estar listo antes de diciembre y así llegar al partido frente a su clásico rival, el Real Betis de Manuel Pellegrini.

“El chileno tenía un pronóstico que le llevaba hasta la primera semana de diciembre lesionado, pero su experiencia, su recorrido, hacen que conozca a la perfección su cuerpo y hay alguna, también mínima, posibilidad de que pueda estar disponible ante el Betis", detallaron.

De todas formas, el citado medio advirtió que todo dependerá de su evolución. “En el club, a pesar del delicado momento deportivo, siguen pensando que el derbi, más allá de la tensión, es una cita de tres puntos y si existe un alto riesgo de recaída o lesión más larga, no se precipitarán con su vuelta", agregaron.

El partido entre Sevilla y Real Betis está programado para el domingo 30 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Antes de eso, el equipo de Sánchez y Gabriel Suazo enfrentará como visitante al Espanyol el lunes 24 de noviembre por la fecha 13 de la Liga de España.