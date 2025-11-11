Reportan ataque suicida frente al tribunal de la capital de Pakistán: hay 12 muertos y más de 20 heridos

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó que “se ha producido un atentado suicida en el Kachehri”, el tribunal de distrito, que dejó al menos 12 muertos y 27 heridos .

Según explicó Naqvi a la prensa, el atacante intentó entrar al juzgado a pie, pero detonó el artefacto explosivo afuera, cerca de un vehículo policial, tras esperar entre 10 y 15 minutos

“Estamos investigando este incidente desde diferentes perspectivas. No se trata de un atentado cualquiera . Ocurrió en Islamabad”, declaró el ministro.

Sospechas sobre TTP, los talibanes paquistaníes

Fuerzas de seguridad que pidieron preservar su anonimato dijeron a la agencia EFE que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes llevó a cabo el ataque.