Esta es la frase editada de Trump por la que renunció el Director General de la BBC / Anadolu

El director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de información de la cadena, Deborah Turness, presentaron su renuncia este domingo en medio de una ola de críticas por la presunta edición engañosa de un documental de la serie Panorama. Ambos ejecutivos admitieron que se cometieron errores en correos electrónicos dirigidos al personal de la corporación.

La renuncia de los altos ejecutivos se produce tras el escándalo suscitado por un documental de Panorama en el que, según las acusaciones, se editó el discurso de Donald Trump para sugerir que el expresidente había instado a la gente a asaltar el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

Acusaciones Específicas al Documental:

El Reportaje: The Telegraph publicó un informe basado en un memorándum interno filtrado de la BBC, elaborado por Michael Prescott, un exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales.

publicó un informe basado en un memorándum interno filtrado de la BBC, elaborado por Michael Prescott, un exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales. La Manipulación: El memorándum sugería que el documental de Panorama había editado dos segmentos distantes del discurso de Trump para que pareciera una incitación explícita a la violencia en el Capitolio.

El memorándum sugería que el documental de había del discurso de Trump para que pareciera una incitación explícita a la violencia en el Capitolio. Discurso Original (6 de enero de 2021): Trump dijo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Trump dijo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”. Edición de Panorama : En la versión de la BBC, se mostró a Trump diciendo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas “.

En la versión de la BBC, se mostró a Trump diciendo: “Vamos a marchar hacia el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y “. Segmentos Separados: Las dos frases combinadas en el documental estaban separadas por más de 50 minutos en el discurso real de Trump. El comentario de “luchar con todas nuestras fuerzas” provenía de una sección en la que el expresidente se refería a la “corrupción” de las elecciones estadounidenses.

El informe interno sugiere que, si bien Trump usó la palabra “luchar” o “luchando” 20 veces en su discurso, la manipulación de la edición alteró el contexto de su mensaje para que pareciera una orden directa de asalto al Capitolio, llevando a las renuncias de los principales líderes de la cadena por las fallas editoriales.