Gustavo Petro ordena bombardear a disidencias de las FARC en Colombia

Hasta el momento, ni el Gobierno ni las Fuerzas Militares han entregado un balance de los resultados de esta ofensiva.

DW

ADN Radio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla ante los medios de comunicación durante un evento en Bogotá.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla ante los medios de comunicación durante un evento en Bogotá. / NurPhoto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una ofensiva militar en el selvático departamento del Guaviare (sureste) contra el jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, en la que se están realizando bombardeos para desarticular el frente armado que opera en esa zona.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió el mandatario en X.

El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, informó durante la madrugada del lunes sobre el comienzo de la operación, y aseguró en esa misma red social que se trata de una “contundente operación ofensiva” contra “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos” del Guaviare.

“Operación en evolución”

“Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional están ejecutando esta operación en las selvas del Guaviare (...). Operación en evolución”, detalló Sánchez Suárez.

Alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera, lidera el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz de 2016 y actualmente tiene presencia en varias regiones del país, entre ellas Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni las Fuerzas Militares han entregado un balance de los resultados de la ofensiva, que se enmarca en el recrudecimiento de las operaciones contra esa organización armada tras la suspensión del cese al fuego en varias zonas del país.

