AUDIO. El Team Para Chile saca cuentas alegres tras los Juegos Parapanamericanos Juveniles: “El total de medallas no estaba en el pronóstico”

En conversación con ADN TOP, Lucas Valenzuela, jefe de misión de la delegación nacional, destacó el trabajo de los head coach paralímpicos.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Lucas Valenzuela en ADN TOP

02:00

Ayer domingo culminó la disputa en el país de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, con el Team Para Chile logrando un éxito sin precedentes en este tipo de eventos.

Todo tomando en cuenta que la delegación nacional obtuvo 25 medallas de oro, 32 de plata y 32 de bronce, completando 89 podios en total.

Es, por lejos, el mejor desempeño chileno en Juegos Parapanamericanos Juveniles, considerando que en las tres ediciones anteriores se habían obtenido en total 75 medallas. Es decir, solo con su gran rendimiento en casa, el Team Para Chile superó todo lo hecho anteriormente a este nivel.

“Tengo un papelito guardado con la proyección. Nos acercamos con creces a los 25 oros que logramos, pero las 89 totales no estaban en el pronóstico. Habla muy bien del trabajo que estamos haciendo, con Promesas Chile en regiones, Teletón en la primera etapa de detección de talentos, la apuesta por head coaches“, reconoció a ADN TOP, Lucas Valenzuela, jefe de misión Team Para Chile.

La meta eran 14 oros y tenemos 25. Habíamos visualizado 25, pero en un escenario optimista. Nos da tranquilidad de que estamos cumpliendo lo que estamos planificando. Hay que tener en cuenta que los head coach todavía no tienen un ciclo de trabajo completo y ya da frutos”, explicó, valorando el futuro del deporte paralímpico en Chile tras este gran desempeño.

“El para atletismo ganó 10 oros, la para natación 25 medallas en total. Son ciertos hitos que nos permiten seguir proyectando. De acá vamos a sacar algunos deportistas que sin duda van a estar en Los Ángeles 2028. Super contento y satisfecho con el trabajo realizado”, concluyó Lucas Valenzuela en ADN TOP.

