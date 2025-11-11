;

Por concierto de Dua Lipa en Chile: a esta hora cierra el Metro de Santiago hoy martes

El show es uno de los más esperados del año, por lo que se espera una masiva concurrencia al Estadio Nacional.

Juan Castillo

Getty Images | Agencia Uno

Getty Images | Agencia Uno

Este martes 11 de noviembre, la artista internacional Dua Lipa se presentará ante miles de fanáticos chilenos en el Estadio Nacional.

El show de la artista internacional es uno de los más esperados del año, y será el primero de dos conciertos que la cantante agendó en el país.

Tras sus presentaciones en Argentina, las expectativas de los fanáticos está por las nubes, y una de las grandes incógnitas que será respondida esta noche es qué canción chilena cantará Dua Lipa, teniendo como antecedente que al otro lado de la cordillera entonó canciones de Soda Stereo y Miranda!

Por lo mismo, y ante el masivo traslado de fanáticos, desde el Metro de Santiago informaron que extenderán el horario de funcionamiento en algunas estaciones.

A esta hora cierra el Metro de Santiago hoy martes

Según informaron desde el Metro de Santiago, son 13 estaciones las que funcionarán hasta las 00:30 horas del miércoles.

En concreto, 3 estaciones de Línea 6 funcionarán solo como ingreso, mientras que 6 lo harán solo para la salida de los usuarios, al igual que otras 7 estaciones de Línea 3.

De esta manera, las 13 estaciones del Metro que funcionarán hasta la madrugada son:

Ingreso:

  • Estadio Nacional (L6)
  • Ñuble (L6)
  • Ñuñoa (L6)

Salida:

  • Cerrillos (L6)
  • Franklin (L6)
  • Ñuble (L6)
  • Ñuñoa (combinación L3 y L6)
  • Inés de Suárez (L6)
  • Los Leones (L6)
  • Plaza Egaña (L3)
  • Irarrázaval (L3)
  • U. de Chile (L3)
  • Hospitales (L3)
  • Conchalí (L3)
  • Plaza de Quilicura (L3)

