Popular cadena de comida rápida cerrara cientos de locales en 2026: ¿Qué pasará en Chile?

Un golpe como pocos a la industria de la comida rápida.

Recientemente, se dio a conocer que la conocida cadena Wendy’s cerrará cientos de locales como parte de un plan de recuperación económica.

El anuncio lo realizó el director ejecutivo interino de la marca, Ken Cook, el viernes pasado.

Entre 250 y 300 restaurantes de la franquicia dirá adiós. Las cortinas comenzarán a bajarse este y año y continuarán hasta el 2026.

Cierre de Wendy’s: ¿Qué pasará en Chile?

Según lo que se conoce, la medida no afectará la operación en Chile, donde ya tiene más de 40 puntos de venta.

En concreto, la empresa multinacional con sede en Dublin, Ohio, se desprenderá de espacios que forman parte de las cerca de 6.000 ubicaciones que tienen hoy solo en Estados Unidos.

“Estas acciones fortalecerán el sistema y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes”, detalló Cook.

Por el momento, se desconoce la lista específica de lugares afectados.

Un dato extra: hace un año Wendy’s anunció el cierre de 140 locales por estar instalando en áreas de bajo rendimiento y “desactualizados”.