;

Popular cadena de comida rápida cerrara cientos de locales en 2026: ¿Qué pasará en Chile?

“Estas acciones fortalecerán el sistema e invertir más recursos en los restaurantes restantes”, dijo uno de los cabecillas de Wendy’s.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Alexander Spatari

Un golpe como pocos a la industria de la comida rápida.

Recientemente, se dio a conocer que la conocida cadena Wendy’s cerrará cientos de locales como parte de un plan de recuperación económica.

El anuncio lo realizó el director ejecutivo interino de la marca, Ken Cook, el viernes pasado.

Entre 250 y 300 restaurantes de la franquicia dirá adiós. Las cortinas comenzarán a bajarse este y año y continuarán hasta el 2026.

Revisa también:

ADN

Cierre de Wendy’s: ¿Qué pasará en Chile?

Según lo que se conoce, la medida no afectará la operación en Chile, donde ya tiene más de 40 puntos de venta.

En concreto, la empresa multinacional con sede en Dublin, Ohio, se desprenderá de espacios que forman parte de las cerca de 6.000 ubicaciones que tienen hoy solo en Estados Unidos.

“Estas acciones fortalecerán el sistema y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes”, detalló Cook.

Por el momento, se desconoce la lista específica de lugares afectados.

Un dato extra: hace un año Wendy’s anunció el cierre de 140 locales por estar instalando en áreas de bajo rendimiento y “desactualizados”.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad