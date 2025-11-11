;

“Plan Independencia 200”: Maduro eleva alerta militar en Venezuela en plena escalada con EE. UU.

La decisión coincide con la llegada a aguas del Caribe del gigantesco portaaviones estadounidense ‘Gerald Ford’.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / Jesus Vargas

El ministro de Defensa y General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en el cual informa que se han elevado los niveles de alerta militar en el país, en cumplimiento a las “órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe”.

El anuncio de Padrino concreta la ejecución “de una fase superior” del llamado “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta castrense ordenado en septiembre para fortalecer sus defensas ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

La decisión sube un peldaño a la tensión política y militar entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras Caracas hace estos anuncios, el portaaviones Gerald Ford, el más grande y dotado de todos los que tiene Estados Unidos, llegó este martes a Latinoamérica.

Revisa también:

ADN

Así lo confirmó el Pentágono, que, sin ofrecer detalles sobre su localización, ha indicado que el buque ayudará a “interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta ahora contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, matando al menos a 76 personas.

La medida tendrá efecto desde este martes 11 hasta el miércoles 12 de noviembre e implica, “la puesta en completo apresto operacional” de todo el parque militar del país, y el despliegue masivo “de los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; unidades militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos de Defensa Integral”.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad