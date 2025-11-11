“Plan Independencia 200”: Maduro eleva alerta militar en Venezuela en plena escalada con EE. UU.

El ministro de Defensa y General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en el cual informa que se han elevado los niveles de alerta militar en el país, en cumplimiento a las “órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe”.

El anuncio de Padrino concreta la ejecución “de una fase superior” del llamado “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta castrense ordenado en septiembre para fortalecer sus defensas ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

La decisión sube un peldaño a la tensión política y militar entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras Caracas hace estos anuncios, el portaaviones Gerald Ford, el más grande y dotado de todos los que tiene Estados Unidos, llegó este martes a Latinoamérica.

Así lo confirmó el Pentágono, que, sin ofrecer detalles sobre su localización, ha indicado que el buque ayudará a “interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta ahora contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, matando al menos a 76 personas.

La medida tendrá efecto desde este martes 11 hasta el miércoles 12 de noviembre e implica, “la puesta en completo apresto operacional” de todo el parque militar del país, y el despliegue masivo “de los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; unidades militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos de Defensa Integral”.