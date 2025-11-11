China ordena eliminar dos populares aplicaciones de citas homosexuales en una nueva ola de censura digital

Las autoridades chinas ordenaron retirar de las tiendas móviles del país las aplicaciones de citas Blued y Finka, ambas con millones de usuarios de la comunidad LGBTQ+.

Según confirmó Apple a la agencia AFP, la medida fue instruida por la Administración del Ciberespacio de China (ACC), principal organismo estatal encargado de la censura en internet.

“Cumplimos con las leyes de los países en los que operamos”, señaló un portavoz de la compañía estadounidense, precisando que las apps fueron eliminadas únicamente del mercado chino.

Blued, considerada la aplicación gay más popular del país con más de 50 millones de usuarios, y Finka, con cerca de tres millones, siguen funcionando para quienes ya las habían descargado.

Sin embargo, no podrán volver a instalarse desde las tiendas de Apple o Android. En paralelo, fuera de China continúa disponible una versión internacional de Blued, renombrada como HeeSay, que opera con normalidad en otros países

Censura al mundo LGBTQ+

La decisión se enmarca en un contexto más amplio de represión estatal hacia la representación LGBTQ+ en la cultura y los medios. En los últimos años, Pekín ha censurado series, películas y contenidos digitales que incluyan referencias a la diversidad sexual.

En septiembre, incluso se modificó con inteligencia artificial una escena de boda homosexual en la película Together, convirtiéndola en una unión heterosexual.

Offenbar mit KI: China ersetzt schwules Paar in Dave-Franco-Film https://t.co/hHDGwh4AY6 — queer.de (@queer_de) September 23, 2025

Aunque la homosexualidad fue despenalizada en 1997 y dejó de considerarse una enfermedad mental en 2001, las autoridades mantienen un enfoque conservador: no reconocen el matrimonio igualitario, no existen leyes antidiscriminatorias y las terapias de conversión siguen siendo legales.

Activistas denuncian que el gobierno de Xi Jinping promueve una política cultural basada en “no alentar, no promover, no apoyar” la visibilidad queer, restringiendo los espacios de expresión y asociación de la comunidad.

No es la primera vez que China elimina aplicaciones de este tipo. En 2022, la popular Grindr fue retirada de las tiendas virtuales durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Con estas nuevas medidas, el país refuerza su control sobre los contenidos digitales y reafirma una línea de censura que limita la representación y los derechos de las personas LGBTQ+.