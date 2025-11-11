;

Los Jaivas tienen una cita con la historia en el Estadio Nacional y en ADN te regalamos entradas para su show

“Los Jaivas, Siempre” es mucho más que un concierto, que se realizará este 7 de diciembre.

ADN Radio

Este domingo 7 de diciembre, Los Jaivas se presentarán en el Estadio Nacional y tenemos sorpresas para los amantes de la buena música. En ADN, que lo hacemos todos juntos, te invitamos a llenar el estadio Nacional.

“Los Jaivas, Siempre” es mucho más que un concierto; es un reconocimiento a una de las bandas más emblemáticas e influyentes de la música latinoamericana. Una oportunidad única para rememorar, revivir la historia y el legado de unos pioneros cuyo impacto trasciende generaciones.

El espectáculo recorrerá la trayectoria de esta banda esencial, ofreciendo una experiencia para celebrar y entender su contribución cultural. Es la ocasión perfecta para homenajear la obra de unos artistas auténticos y pioneros, cuyo ideario ha moldeado el imaginario colectivo.

